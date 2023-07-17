Примтеплоэнерго приступило к строительству водоочистной станции на Нежданкинском водохранилище в Дальнегорске

Строительство водоочистной станции в Дальнегорске. Фото: Павел Чащин

В Примтеплоэнерго приступили к строительству водоочистной станции на Нежданкинском водохранилище в Дальнегорском городском округе в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Как сообщил генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Владимир Малюшицкий, проект обеспечит качественной питьевой водой около 17 тысяч жителей Дальнегорского городского округа.

«В ходе реализации проекта будет построена новая водоочистная станция, блок водоподготовки производительностью 10 000 м3 воды в сутки, три резервуара для хранения питьевой воды, административно-бытовой корпус. Также в рамках проекта ведется капитальный ремонт действующей насосной станции, которая находится в эксплуатации с 1960 года. В настоящее время здесь идет ремонт дренажной системы, кровли, проводятся отделочные работы», - рассказал Владимир Малюшицкий.

Как отметил генеральный директор предприятия, Нежданкинское водохранилище – один из основных источников водоснабжения Дальнегорского городского округа с природной водой хорошего качества. Однако в период сильных дождей и паводков использование воды здесь становится невозможным из-за ухудшения органолептических свойств воды: мутность и цветность перестают соответствовать нормативам. В таких случаях кроме обеззараживания воду необходимо дополнительно очищать.

«Решение о строительстве станции водоочистки принято для обеспечения всех уровней водоподготовки питьевой воды для жителей Дальнегорского городского округа», - уточнил Владимир Малюшицкий.

Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Чистая вода» и направлены на улучшение качества питьевой воды и надежности водоснабжения жителей края. Завершение работ и ввод в эксплуатацию объекта планируется в конце 2024 года.

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