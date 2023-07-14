Новая котельная будет отапливать жителей поселка Смоляниново уже предстоящей зимой

Строящаяся котельная будет отапливать около двух тысяч жителей поселка. Фото: пресс-служба Примтеплоэнерго

На 70% выполнены работы Примтеплоэнерго по строительству современной угольной котельной для надежного и качественного теплоснабжения поселка Смоляниново Шкотовского округа Приморья. Об этом сообщил генеральный директор Примтеплоэнерго Владимир Малюшицкий в ходе выездного совещания на объект, прошедшего под руководством Министра жилищно-коммунального хозяйства Приморья Владимира Бабича.

По его словам, работы идут в соответствии с установленным графиком и будут завершены до начала предстоящего отопительного сезона.

«Решение о строительстве новой котельной принято в связи с выводом из эксплуатации мазутной котельной РЖД, обслуживающей 20 многоквартирных домов, детские сады, школу-интернат и местный клуб. К новой котельной кроме перечисленных объектов будут подключены ряд жилых домов. Строящаяся котельная будет отапливать около двух тысяч жителей поселка уже в предстоящем отопительном сезоне», – рассказал генеральный директор Примтеплоэнерго.

Современный автоматизированный котел. Фото: пресс-служба Примтеплоэнерго

Как отметил Владимир Малюшицкий, на объекте проведены работы по строительству здания котельной, установлены современные автоматизированные котлы, насосное оборудование, смонтированы системы углеподачи и шлакозолоудаления, тягодутьевое оборудование, дымовая труба, построен угольный склад. Продолжается строительство дополнительного участка тепловой сети, общей протяженностью около 1000 метров, в том числе с использованием современного пластикового предизолированного материала изопрофлекса. На сегодняшний день проложено около 500 метров сети.

Строительство объекта ведется в рамках инвестиционной программы Примтеплоэнерго с использованием средств краевого бюджета, Фонда развития территорий при софинансировании собственных средств предприятия. По итогам проверки объекта Министром дано поручение организовать работу в две смены с целью безусловного завершения работ, включая благоустройство к 15 октября 2023 года.

Проведены работы по строительству здания котельной. Фото: пресс-служба Примтеплоэнерго

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