«Ключевые решения»: Приморье на первом месте в ДФО по цифровизации жилья

Ключ видеонаблюдения. Фото: пресс-служба приморского филиала ПАО «Ростелеком»

В первом полугодии 2023 года Приморский край вышел в лидеры по цифровизации многоквартирного жилья в Дальневосточном федеральном округе. Доля умных сервисов, установленных в домах приморцев, составила 28%. Далее идет Республика Саха (Якутия), где показатель равен 25%, а замыкает тройку Амурская область с индексом 21%.

В целом по Дальнему Востоку цифровизация жилья наращивает объемы. Всего к платформе «Ростелеком Ключ» подключены около 16,5 тысячи домохозяйств в семи субъектах ДФО, из них 40% находятся в Приморье.

Платформа «Ростелеком Ключ» — многофункциональная цифровая инфраструктура, которая включает сервисы: умный домофон, умный шлагбаум, умные счетчики, комплексное видеонаблюдение и систему контроля управления доступом (СКУД). Каждое из этих решений помогает улучшить качество жизни дальневосточников, делая жилые пространства технологичными, а среду проживания более комфортной и безопасной. Несмотря на вариативность цифровых сервисов, все они взаимосвязаны, управляются с единого мобильного приложения и могут объединять до 10 членов семьи под одной учетной записью.

В Приморском крае преимущества интеллектуальной системы контроля и управления жилым пространством и придомовой территорией оценили более чем в 6,6 тысячах домохозяйствах Владивостока, Уссурийска и Артема. Самая развитая инфраструктура в краевой столице — здесь цифровыми технологиями уже оснастили свыше 5,5 тысяч квартир.

«Наши сервисы создают необходимые условия для безопасности жильцов и автоматизируют управление как общедомовыми ресурсами, так и отдельными жилыми помещениями, будь то квартира, таунхаус или дома в закрытых коттеджных поселках», — поделился руководитель проектов региональной дирекции «Восток» компании «Ростелеком» Анатолий Сергеев. — Также отмечу, что в Приморье количество новостроек с умными технологиями достигло 64%, что в два раза выше показателя по Дальнему Востоку. В остальных регионах цифровизация «первички» составляет пока 31% — основная доля приходится на вторичный рынок жилья. Это показывает, что в Приморском крае растет интерес к цифровому благоустройству».

Ключ - умный домофон. Фото: пресс-служба приморского филиала ПАО «Ростелеком»

Сегодня цифровая трансформация городов является одним из приоритетных направлений развития регионов Дальнего Востока. Все больше людей принимают решение в пользу цифровизации своего жилья, а девелоперы отмечают, что наличие в доме «умных» сервисов является важным фактором, влияющим на выбор покупателей при покупке квартир.

В зависимости от параметров здания и пожеланий заказчиков стоимость каждого технического решения «Ростелеком Ключ» рассчитывается индивидуально. Узнать о наличии технической возможности для подключения услуг компании, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru и по телефону 8 800 301 05 50.

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