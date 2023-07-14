Мэр Владивостока прокомментировал ситуацию с частной школой, которая может закрыться

Глава города успокоил школьников и их родителей. Фото: КП – Владивосток

Мэр Владивостока Константин Шестаков прокомментировал ситуацию с частной «Владивостокской международной средней образовательной школой», расположенной в районе Седанки на улице Горького, 10. Школа может закрыться из-за иска о передачи земли в собственность города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Если по результатам судебных разбирательств объект станет муниципальным, совместно с министерством образования Приморского края предпримем все необходимые меры, чтобы частная школа продолжила работу на этой же территории», – успокоил родителей и школьников глава города.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что строительство самой крупной школы в Приморье должно завершиться к концу 2023 года. Рассчитано учреждение на 1275 детей, а находиться оно будет в районе Патрокла во Владивостоке.

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