8 июля завершил свою работу первый Дальневосточный форум «Insight people» во Владивостоке

Фото: Инсайт Люди.

Более 300 участников из Владивостока, Петропавловск-Камчатского, Хабаровска, Якутска, Благовещенска, Магадана и Улан-Удэ собрались в студии «Инсайт люди», чтобы популяризировать профессию блогера, повысить доверие к инфлюенсерам, найти точки соприкосновения с государственными структурами и СМИ, заявить о развитии шоу бизнеса на Дальнем Востоке для представителей медиа индустрии и выстроить взаимоотношения с онлайн кинотеатром Premier.

Площадка была поделена на несколько направлений. За два дня организаторы провели образовательную и развлекательную части для гостей и блогеров. В лекториях резиденты продюсерского центра «Инсайт люди» слушали выступления и мастер-классы на темы: «Как заработать подписчиков на REELS», «Как создать вовлекающий аудиторию инфоповод», «Тратим время на удовольствие с умом», «Нейросети: какие бывают и как мы их используем в PREMIER», «Как готовиться к эфиру на радио или записи радио подкаста» и многие другие.

Ключевым событием Форума стало пленарное заседание, два круглых стола по темам: «Пути развития блогинга в регионах» и «Медиа потребление с особенностями Дальнего Востока». Основными спикера здесь были: Дагаева Соелма Баяртуевна - Министр культуры Республики Бурятия и ее первый заместитель Туяна Лыгденова, представители ЦУР Хабаровского и Приморского краев, Валентина Олексенко – блогер, телеведущая, журналист, Шевцов Дмитрий и Судак Глеб - режиссеры фильмов Канского фестиваля, Артем Петров - предприниматель, развивающий туризм в Приморье, а так же продюсеры, предприниматели и резиденты «Инсайт люди».

«Мы хотим взаимовыгодного сотрудничества со СМИ и государственными учреждениями и готовы совместно работать для увеличения охватов, расширение аудитории, привлечения внимания к проектам, развивающим наши регионы, у нас есть все возможности для создания качественного, полезного контента, а наши резиденты – это эксперты каждый в своей области. Так же мы заинтересованы участвовать в большом проекте «Приоритет развития- 2030». Мы готовы показать все свои ресурсы и наших ребят», – поделилась Ксения Кононенко, руководитель студии «Инсайт люди» в Хабаровске.

Помимо лекториев для гостей форума весь день работали тематические фото зоны, оформленные в стиле 90-х. Для одной части блогеров были проведены игры в «Бункер» на командообразование, для другой – съемки шоу «Кураж дубляж» и «Пойми меня».

«Мы постарались сделать форум максимально полезным и интересным, привлекли представителей СМИ, государственных учреждений, предпринимателей и продюсеров. Нам важно было показать как развивается блогосфера сегодня и чем мы можем быть друг другу полезны. Это наша общая цель. Создание большого количества проектов как в сфере медиа онлайн, так и в офлайн проектах. Мы нацелены на участие в фестивалях, гастрономических и туристических проектах, создании и съемках сериалов, фильмов и музыкальных клипов», – рассказал Иван Юрченко, руководитель блогерской студии во Владивостоке.

Завершился форум закрытым показом от онлайн кинотеатра Premier 1 серии 3 сезона сериала «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» и неформальным общением, а так же вечеринкой в стиле 90-х.

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