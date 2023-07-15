Еще четыре инвестиционных проекта признали приоритетными в Приморье

Иллюстрация из архива. Фото: Вадим ПОПОВ

Совет по привлечению инвестиций в Приморье рассмотрел новые предложения по проектам. Приоритетными признаны сферы жилищного строительство и логистики, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное правительство.

Вера Щербина, председатель правительства края, отметила, что к Приморью традиционно сохраняется интерес инвесторов из транспортно-логистического кластера.

«Первый из признанных приоритетными проектов предполагает строительство транспортно-логистического центра складского типа площадью 6 тысяч квадратных метров в районе улицы Фадеева во Владивостоке. Реализация такого проекта предусматривает хранение контейнеров на 3 тысячи квадратных метров, парковку на 30 машиномест и благоустройство территории», – сказано в сообщении пресс-службы.

Приоритетным сочли и второй логистический проект – универсальный транспортный узел с открытыми и закрытыми площадками во Владивостоке. Он позволит выгружать груз автотранспортом и через железную дорогу.

Рассмотрели на заседании проекты по строительству домов по современным стандартам со встроенной парковкой на 355 мест, благоустроенной территорией и тремя детскими площадками на улице Русской во Владивостоке, а также строительство современного многоквартирного жилого комплекса в Уссурийске. Он предполагает четыре жилых дома, места под детские площадки с парком и бизнес. Планируется, что два проекта дадут более 50 рабочих мест, а часть квартир планируется передать в собственность города для расселения из аварийного жилья и для детей-сирот.

Проекты были одобрены членами совета, но сроки реализации в пресс-службе регионального правительства не назвали.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.