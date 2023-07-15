Наука в Приморье, кванты и тренды: подведены итоги Форума будущих технологий

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В эпоху глобальных вызовов ученые из Приморского края занимаются развитием квантовых технологий и другими актуальными направлениями для достижения Россией технологического суверенитета. Они стали активными участниками Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», который открыл серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению прорывных направлений технологического развития страны. В 2023 году он прошел под девизом «Опережая время». Его главная задача – стимулировать совместную работу государства, науки и бизнеса по развитию и внедрению технологий, позволяющих стране соответствовать глобальным трендам и претендовать на мировое технологическое лидерство. Мероприятие организовано под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным.

«Наша принципиальная задача – перевести всю экономику на качественно новый уровень на основе больших данных», – отметил в своем выступлении на пленарной сессии Форума Президент России. Владимир Путин предложил «в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных».

Свои передовые разработки представили госкорпорации, отвечающие за развитие квантовых технологий в стране. Самый мощный в стране – 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, на котором с помощью облачной платформы запущен алгоритм расчета молекулы, продемонстрировала Госкорпорация «Росатом». В свою очередь представители ОАО «РЖД» рассказали о строительстве магистральной квантовой сети в рамках реализации дорожной карты «Квантовые коммуникации» – к 2030 году она пройдет по 34 регионам. И сегодня Россия уже в мировых лидерах по протяжённости квантовой магистральной сети.

Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта», в который входят ведущие компании страны, включая Сбер, запускает новое направление работы по применению квантовых технологий в сфере искусственного интеллекта. Москва на Форуме заявила о создании к концу 2024 года квантового кластера на базе инфраструктуры инновационного центра «Сколково». Создание кластера стало ключевым пунктом в соглашении о сотрудничестве, которое подписали Госкорпорация «Росатом» и Российский квантовый центр. Еще одно соглашение – между Российским квантовым центром и VK – ускорит развитие квантовых вычислений в облаке

Международная научная конференция ICQT 2023, открывшая Форум, стала мероприятием «без границ» и cобрала ученых из России, Индии, Бразилии, Китая, Франции, Швеции, Беларуси, Германии и Австралии. На площадке состоялся ряд дискуссий, посвященных международному сотрудничеству и реализации совместных проектов. В частности, ученые рассказали о российско-китайском эксперименте по тестированию квантовой космической связи.

По оценкам специалистов, широкое практическое использование квантовых вычислений может начаться уже с 2025 года, а на горизонте 2030 года внеквантовое технологическое лидерство станет невозможным. Прогнозируется, что мировой рынок квантовых коммуникаций к 2035 году составит около 20 млрд долл.

«Ведущие страны активно инвестируют в квантовые технологии, понимая необходимость обеспечения национальной безопасности и перехода к новым моделям экономики. Сегодня важнейшей задачей для нас становится наращивание внутренних компетенций и запуск пилотных внедрений квантовых решений», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков.

«Дорожная карта вышла далеко за рамки плана мероприятий по развитию квантовых вычислений и стала фундаментом доверительных отношений между научными группами и корпорацией. Нам удалось построить настоящую квантовую семью. Мы не только стали координаторами рынка, но и взяли на себя административную ответственность. Сегодня наша основная задача – ускорить внедрение квантовых технологий в различные отрасли экономики. Мы готовы на примере атомной отрасли показать, что они уже в ближайшие годы будут решать сложные индустриальные задачи и станут неотъемлемой частью технологического ландшафта», – отметил в своем выступлении на пленарной сессии Форума генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Поддержка науки, статуса учёных, возобновление программы мегагрантов –необходимые составляющие для лидерства нашей страны в ключевых отраслях. И в рамках Форума дан старт первой Национальной научной премии «Вызов». Ежегодная награда и значительная денежная премия будут присуждаться российским ученым, инженерам, изобретателям, чьи разработки обладают значительным потенциалом и имеют горизонт практического внедрения 3–10 лет.

По итогам работы Форума площадку посетили более 1400 человек, из них 750 специалистов из более чем 80 российских и зарубежных учебных и научно-исследовательских учреждений и 250 представителей СМИ. Среди участников были и те, кто только выбрал или на пути к своей профессии. «Здорово, что Форум прошёл с участием молодых учёных, даже школьников! Мы не только видели лица, которые принимают решения в нашей стране, но видели и тех, кто будет героями завтрашнего дня», – отметил Руслан Юнусов, сооснователь Российского квантового центра.

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