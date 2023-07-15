Подростка, ранившего ножом двух сверстников, арестовали на 2 месяца в Приморье

Иллюстрация из архива. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Суд в Уссурийске заключил под стражу подростка, напавшего с ножом на двух сверстников. 16-летний парень проведет под арестом два месяца, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

«Представитель Уссурийской городской прокуратуры поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения несовершеннолетнему подозреваемому в нападении на сверстника (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ)», – сказано в сообщении.

Все произошло вечером 12 июля. Между воспитанниками спецшколы имени Теодора Тихого началась ссора, из-за которой юноша и схватился за нож. В дальнейшем подозреваемый и еще четверо несовершеннолетних самовольно покинули спецшколу. Их задержали спустя сутки в районе близлежащего водоема.

Как дополнили в региональном СУ СК РФ, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

Напомним, о нападении и версиях произошедшего «КП» писала в отдельном материале.

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