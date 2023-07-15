Минпромторг призвал производителей напитков готовиться к маркировке продукции

Оборот напитков будет под контролем государства. Фото: Марина ДОЛГОВА

Производителей пива и безалкогольных напитков обяжут маркировать продукцию во второй половине 2023 года. На совещании во Владивостоке, посвященном этой теме, замглавы Минпромторга России Екатерина Приезжева призвала предпринимателей быть готовыми к внедрению системы маркировки. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

По словам Приезжевой, большая часть компаний Приморского края серьезно отнеслись к новой инициативе. К маркировке готовы все производители воды для детского питания, а также около половины всех производителей б/а напитков в пластиковых бутылках и банках.

Напомним, с 1 сентября начинает поэтапно внедряться система учета всех безалкогольных напитков, за исключением соков и морсов на растительном сырье. Регистрация в системе «Честный знак» будет обязательной. С 1 октября, как уже писала «КП», стартует обязательная маркировка пива.

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