Услышали писк новорожденных из колодца: две истории спасения произошли в Приморье

Специалисты вытащили котенка в Находке. Фото: Управление по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа

Во Владивостоке накануне, 14 июля, неравнодушные услышали писк котят из-под люка ливневой канализации на Океанском проспекте. К операции по спасению подключились сотрудники кинотеатра «Москва» и неравнодушные, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На помощь подоспел строитель с ломом, вскрывший люк. Вероятно, бездомная кошка убежала рожать в труднодоступное место через одну из открытых ливневок. Малышей вытащили и передали в приют для животных.

Еще одна история спасения развернулась в Находке. С помощью лестниц специалисты управления ГОЧС города вытащили котенка из канализации. Громкое мяуканье доносилось из накопительного колодца на Северном проспекте. Животное забрал один из местных мальчишек, мечтавший о домашнем котенке.

Фото: Управление по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» ранее составила список учреждений, куда можно обратиться, если вы хотите помочь бездомным животным.

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