Ученые Дальнего Востока выступили экспертами на Форуме будущих технологий

Фото: Росконгресс

В кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) стартовала Летняя школа вузов под эгидой программы «Приоритет 2030». В ее работе принимают участие представители 15 ведущих университетов ДФО и органов государственной власти. Как отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, дальневосточные университеты должны предлагать такие условия для молодых специалистов, чтобы они могли получить качественное образование, а по окончании вуза присоединиться к инновационному развитию стратегических важных российских регионов. Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Одна из его основных целей – подготовка высококвалифицированных кадров и популяризация отечественных научных достижений среди соотечественников.

Фонд Росконгресс пригласил, в том числе ученых Дальнего Востока, а также других представителей научного сообщества на Форум будущих технологий для экспертно-аналитического сопровождения мероприятий деловой программы.

В экспертную группу вошли сотрудники из ведущих российских вузов и научных учреждений, представители Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Московского института стали и сплавов (МИСИС), Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Санкт-Петербургского государственного университета, Дальневосточного федерального университета, Физико-технического института имени А.Ф.Иоффе, Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ), Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Алтайского государственного университета, Курского государственного университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Южно-Уральского государственного университета, РОСБИОТЕХА, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Новосибирского государственного университета.

Экспертам предстоит проанализировать результаты дискуссий на мероприятиях деловой программы, оценить научную и практическую значимость ключевых дискуссий Форума. Итогом их работы станут экспертные заключения по ключевым темам повестки мероприятия.

«Форум будущих технологий стал самым наукоемким мероприятием Фонда Росконгресс и источником новых знаний, которые сформируют технологическую основу будущего развития России», – отметил заместитель директора по экспертно-аналитической работе Фонда Росконгресс Григорий Великих.

Ознакомиться с ходом дискуссий и экспертными заключениями можно будет в Информационно-аналитической системе Росконгресс.

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