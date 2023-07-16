Губернатор Приморья торжественно вручил ключи от новых машин медикам

Автомобили. Фото: Правительство Приморского края

Ключи от новеньких автомобилей получили несколько медучреждений края. Их лично врачам вручил губернатор Олег Кожемяко. Всего край приобрел 58 машин для автопарковок медучреждений, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Благодаря новому транспорту получится повысить как качество, так и доступность оказания медицинской помощи людям в нашем регионе. Отметим, что машины отечественного производства, с высокими ходовыми качествами.

«Они предназначены для того, чтобы доставлять бригады врачей на дом к пациентам, привозить амбулаторных пациентов из отдаленных сел в поликлиники, в том числе для прохождения диспансеризации, а также перевозить медикаменты», – подчеркнул глава края.

Новые машины появились в автопарках больниц Арсеньева, Артема, Дальнегорска, Дальнереченска, Находки, Партизанска, Спасска-Дальнего, Уссурийска, Лесозаводска, а также Кавалеровского, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Пограничного, Пожарского, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского округов и Кировского, Михайловского, Надеждинского районов.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как врачи Приморской краевой клинической больницы №1 провели первую в истории здравоохранения Приморья операцию по пересадке печени. 10 специалистов работали на протяжении 16 часов.

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