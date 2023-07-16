Оба двигались на зеленый? На оживленном участке Владивостока смяло автомобили

Кадры с места ДТП. Фото: Svodka25

Во Владивостоке неподалеку от фуникулера врезались два автомобиля. Итог – смятые бамперы и запчасти, разбросанные по асфальту. У водителей успели сработать подушки безопасности, поэтому трагедии удалось избежать. Участники ДТП уверяют, оба двигались на зеленый, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Авария произошла в вечернее время, к тому же шел дождь. Возможно, эти обстоятельства помешали кому-то из участников ДТП сориентироваться на дороге. Однако местные жители пишут, что подобный случай на этой дороге случается далеко не в первый раз.

«А там, кажется, что-то случилось со светофором. Я часто замечал подобные ситуации, только при мне водители успевали среагировать, а этим не повезло», – заявил местный житель Сергей Иванов.

Нашлись и те, кто уверяет, что каждый день по этому пути едет домой и никогда с таким не сталкивался, просто это сыграла невнимательность тех, кто был за рулем. Теперь с произошедшим разбирается полиция.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке вечером 28 июня произошла смертельная авария. Кадрами с последствиями ДТП очевидцы поделились в социальных сетях. Оказалось, что в машине водителя отказали тормоза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Во Владивостоке автомобиль, уходя от столкновения, вылетел на встречную полосу

Аварии избежать не удалось, машины в хлам [фото][видео] (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.