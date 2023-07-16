Владельца заброшенного здания, где погиб подросток, оштрафовали на 100 тысяч рублей

То самое место, где произошла трагедия. Фото: Следком Приморья.

Спустя почти девять месяцев после трагедии в заброшенном здании, где погиб 15-летний школьник, Михайловских районный суд Приморья вынес приговор владельцу. За причинение смерти по неосторожности мужчина обязан выплатить штраф 100 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

За смерть подростка 100 тысяч рублей? Суд вынес именно такой приговор, учитывая смягчающие обстоятельства: признание вины и раскаяние в содеянном. Владелец заброшки не отрицал свою вину в том, что не огородил опасное место и не удосужился позаботиться об охране.

«Подсудимому назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Взыскан моральный вред в пользу потерпевшей стороны», – заявили в суде.

«Комсомолка» рассказывала, как в октябре 2022 года трое ребят 15-ти, 16-ти и 10-ти лет пробрались на неохраняемую территорию старого сельского клуба в селе Некруглово Михайловского района и стали крушить стены. Судя по всему, им удалось разнести основание одной из них, из-за чего громоздкая конструкция обрушилась прямо на двоих мальчиков 15 и 16 лет. Травмы от обломков получили оба, но 15-летний получил такие, от которых скончался.

Напомним, несколько лет бетонные блоки придавили машины во Владивостоке. Как минимум три автомобиля оказались покарежены из-за падения стен в районе дома № 13 на улице Терешковой. Обрушившаяся конструкция повредила переднюю часть у всех припаркованных поблизости транспортных средств, лишив их возможности передвигаться. По счастливой случайности никого из водителей не было в авто.

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