В пригороде Владивостока заметили экзотическую птицу

Люди были удивлены. Фото: Евгения ГУСЕВА

Несмотря на то, что 15 июля жителям приморской столицы обещали ливень, погода оказалась благосклонна, и многие ринулись на море. Так отдыхающие в пригороде Владивостока повстречали на берегу черного лебедя. Удивительно, ведь этим птицам не присуще плавать в наших водах, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Скорее всего, этот необычной красоты пернатый сбежал от своего хозяина. Лебеди далеко не любители соленой воды и в Приморье могут жить разве что в неволе. Этот факт подтверждает смелость птицы. Австралийский черный лебедь спокойно выходил на сушу и не боялся людей вокруг. Не пугали его голуби, снующие вокруг. Длинношеий красавец очень забавно и контрастно смотрелся на их фоне.

Необычный любитель моря. Фото: blog_vladivostok

Возможно, это тот же самый беглец, который еще в 2021 году улетал от хозяина из Артема на набережную Спортивной гавани во Владивостоке. Тогда птица стала любимцем фотокамер. С нового места пернатый больше не улетал, ждал, пока его найдут. Тяга к приключениям, похоже, вновь занесла красноклювого подальше от дома. Скорее всего его уже доставили домой, так как от дальних перелетов лебедь устает, да и соленая вода не такая уж и вкусная. Не то, что дома.

Лебедь. Фото: blog_vladivostok

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