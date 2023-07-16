Один из мостов в Приморье ждет капитальный ремонт в конце сентября

Гарантия на мост составит 30-50 лет. Фото: Правительство Приморского края

Мост, связывающий, более трех тысяч приморцев, приведут в порядок. Речь идет об аварийной конструкции в районе села Тайга. Объект, через который можно было отправиться из села Краснореченского в Дальнегорск, уже разбирают, чтобы привести в порядок, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Приморья Алексей Игнатенко, компания «АСО-1» уже приступила к работам. По заверению подрядчика, объект будет сдан до конца сентября. Гарантия на мост составит 30-50 лет.

«Сделана объездная дорога, приступили к демонтажу старой конструкции. Готовятся элементы нового моста», – уточнил глава ведомства.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как на Некрасовском путепроводе закончили ремонтировать деформационные швы в сторону центра города. Сейчас специалисты трудятся над деформационными швами с другой стороны – от «Молодежной» до «Некрасовской» по направлению из центра города.

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