Новая рабочая неделя обещает удивить приморцев погодными качелями

Прогноз погоды. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приморье ожидается неустойчивая погода на новой рабочей неделе. Местами будут идти кратковременные дожди с грозами, которые будут затухать ночью и возобновляться днем. Несмотря на это в некоторых районах края ожидается до +29 градусов тепла, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Во Владивостоке днем, 17 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман. Температура варьируется от 16…21°С. А вот 18 числа над городом, вероятнее всего, пройдет морось и будет облачно. В середине недели преимущественно без осадков, дневная температура повысится на 2 — 3 градуса.

В Приморье после 18 числа возможны грозы и кратковременные дожди. 20 числа, скорее всего, появится солнце. Ожидается переменная облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до 24°С. О погоде на выходные пока говорить сложно, синоптики сообщает, если с субботы на воскресенье проявится солнце или краю будет грозить очередное штормовое предупреждение этим летом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Будто было землетрясение: обрушившийся на Владивосток 8 июня дождь уничтожил дороги

Сильный ливень во Владивостоке смыл асфальт на улице Давыдова (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.