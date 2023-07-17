Воду начнут отключать с 19 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Массовые отключения холодной воды ожидаются во Владивостоке и Артеме на этой неделе. Об этом сообщает Примводоканал. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, воду начнут отключать с 19 июля. В этот день с 3 часов ночи ровно на сутки отключат воду в домах по следующим улицам:

100 лет Владивостоку, 86-146, 150в, 107-143, 150в, 155, 159, 178, 178а, 180, 182; Арсенальная, 15; Водопроводная 2-я, 2; Давыдова, 7-33, 16-38; 1-я Дачная; Кирова, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 14/1, 14/2; Лесная, 1в, 2, 3-3е, 5-5е, 9, 11, 12, 12а, 13, 17а, 17б, 17в, 17д, 21, 23, 23в, 23д, 25б, 25в, 25д, 30; Маковского, 2-10, 3-11а, 30, 30а, 30б, 30в; Менделеева, 14 (котельная), 18а, 20, 20а, 20б, 20в; Мусоргского, 3-3г, 11-11д, 21; Полетаева, 28 ,32, 34, 45; Профессора Куренцова, 1-33; Радио, 21, 50; Русская, 21, 21б, 25, 49, 51, 53, 53а, 53б, 53д; Узбекская, 13, 13а, 15, 15а; Хивинская, 17.

Вернется вода в 3 часа ночи 20 июля. Причина отключений – плановый ремонт.

Также 19 июля с 9 часов утра из-за плановых ремонтных работ воды не будет в Артеме по следующим адресам:

ул. Севастопольская, ул. Тимирязева, ул. Ватутина, ул. Лунника, ул. Заречная, ул. Мичурина, ул. Симферопольская, ул. Светлогорская, ул. Херсонская, пер. Буденного, ул. Ставропольская, ул. Буденного, ул. Юбилейная, ул. Школьная, ул. Счастливая, ул. Первооткрывателей.

Водоснабжение включат в этот же день в 20 часов вечера.

20 июля воду отключат в домах по адресам:

Волкова, 1, 1а, 3, 9, 11, 11а, 13; Добровольского, 5, 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21; Пацаева, 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11; Сахалинская, 56.

Водоснабжение перекроют с 9 до 19 часов по причине планового ремонта.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.