Во Владивостоке закрыли знаменитый ТЦ «Кристалл» на Спортивном рынке

Легендарный ТЦ с «китайками» на «Спортивке». Фото: УФССП по Приморскому краю.

Во Владивостоке приостановили деятельность торгового центра «Кристалл». Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Закрыли ТЦ неспроста: до этого в здании прошли проверки пожарной безопасности. Выяснилось, что в здании нарушена техника безопасности, что может стать причиной серьезных ЧП. А это, в свою очередь, угроза жизни и здоровью посетителей торговой точки.

Так, после проверки Ленинский районный суд Владивостока постановил запретить использование торговых площадей в ТЦ «Кристалл». В основном здесь все павильоны сдаются в аренду. Предпринимателей еще 13 июля заблаговременно предупредили о закрытии «Кристалла» и раздали информационные брошюры.

Уже на следующий день, 14 июля, ТЦ полностью закрыли. Куда теперь денутся многочисленные рестораны китайской кухни, расположенные на втором этаже, и торговые точки на первом – пока неизвестно.

На входе у здания выставлена охрана – для контроля исполнения требований до отмены принятых судом обеспечительных мер.

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