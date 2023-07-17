Тело выпало из салона: на трассе в Приморье произошло смертельное ДТП

В ДТП погибла женщина. Фото: принтскрин видео.

На приморской трассе по дороге со стороны поселка Тавричанка произошло смертельное ДТП. Жуткие кадры с места аварии разлетелись по соцсетям. Очевидцы увидели, как из салона грузовика свисает безжизненное тело. Оказалось, погибла 40-летняя женщина – все потому, что водитель вылетел на встречку и снес два автомобиля, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

По данным ведомства, 38-летний водитель грузового авто выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Corolla Axio, после чего влетел еще и в Toyota Land Cruiser. Пассажирку грузовика было уже не спасти, она получила травмы, несовместимые с жизнью. Виновника ДТП отправили в больницу, также помощь медиков понадобилась 33-летнему рулевому «Крузака». По факту ДТП полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала про серьезное ДТП во Владивостоке. Все случилось в районе Красного Знамени, 123. Водитель Toyota Vitz при повороте налево не пропустил движущийся в сторону 3-й Рабочей авто марки Toyota Aqua. Удар был такой силы, что виновник аварии отлетел в стену. По предварительной информации, водителя и пассажира «Витз» госпитализировали прибывшие к месту ЧП медики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Месиво на дороге: страшная массовая авария с пострадавшими произошла в столице Приморья

Во Владивостоке внедорожник снес припаркованные автомобили [видео] (подробнее)

В 2023 году во Владивостоке в школы пойдут 6 тысяч первоклассников

В школе Владивостока № 83 создадут 6 первых классов (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.