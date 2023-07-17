На дороге во Владивостоке неуправляемое колесо едва не сбило двух человек

Все случилось в районе проспекта 100-летия Владивостока, 57Г. Фото: Мария ЛЕНЦ

Курьезный случай произошел на дороге во Владивостоке. У одного из движущихся в потоке автомобилей прямо на ходу оторвалось колесо, которое буквально «поскакало» дальше по проезжей части и, чуть не сбив пешехода, врезалось в другого мужчину и его машину. Об этом в социальных сетях рассказала местная жительница. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в районе проспекта 100-летия Владивостока, 57Г. У одного из авто, двигавшегося в сторону центра города, внезапно оторвалось колесо. Неуправляемая шина покатилась вперед, врезалась в столб и на этом не остановилась. Подпрыгивая, колесо, минуя шесть полос движения, понеслось в сторону автомобилиста, который вообще стоял со стороны Постышева.

«Чудом не задело прохожего! Потом понеслось на наш автомобиль. Муж увидел колесо и принял удар на себя! В итоге муж и машина отделались небольшими царапинами. Вот так бывает!» – рассказала о случившемся в соцсетях местная жительница.

Возникает вполне резонный вопрос: кто в таких случаях отвечает за поврежденное имущество или за физический вред? А что, если бы по тротуару в этот момент шел маленький ребенок…?

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