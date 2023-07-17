В честь героев Хасана: во Владивостоке появился необычный автобус

Фото: правительство Приморья

Во Владивостоке на маршруте №15 появился необычный автобус – он посвящен событиям и героям Хасанских событий, случившихся в Приморье более 85 лет назад. Его легко узнать издали по кадрам из хроники сражения, нанесенным на борта. Внутри размещены портреты и краткие истории героев – советских пограничников и военнослужащих. Каждое изображение снабжено QR-кодом. Наведя на него телефон, вы сможете узнать подробную информацию о нем, рассказал замминистра культуры и архивного дела Приморского края Алексей Чеблуков.

Маршрут для передвижения памятного автобуса выбран не случайно – он соединяет центр города и Приморский океанариум, проходит по двум знаменитым Владивостокским мостам: Золотому и Русскому, проезжает территорию ДВФУ и одноименного острова.

«Для нас автобус, посвященный Хасанским событиям, – это уже третий реализованный проект. В прошлом году совместно с министерством культуры и архивного дела Приморья также был забрендирован и выпущен на 15-й маршрут автобус к 150-летию известного путешественника, исследователя, писателя и русского офицера Владимира Арсеньева. В мае этого года был подготовлен автобус памяти, посвященный героям Великой Отечественной войны, нашим землякам-приморцам», сообщил директор Владивостокского производственного объединения пассажирского автотранспорта №1 Алексей Яньшин.

Фото: правительство Приморья

В Приморье протяжении всего года проводятся мероприятия, посвященные Хасанским событиям 1938 года: лекции, экскурсии, выставки, демонстрации фильмов.

Основные события пройдут 5 и 6 августа в Хасанском округе: здесь состоится митинг, будут возложены цветы к братской могиле павших воинов, мемориалу воинов-пограничников и памятнику Неизвестного солдата. В течение августа в крае пройдет Вахта Памяти, состоятся концерты, театрализованные представления, встречи пограничников трех поколений и другие мероприятия.

А в конце сентября историки и краеведы обсудят Хасанские события и Токийский процесс на научно-практической конференции, которая пройдет в рамках дальневосточной выставки «Печатный двор».

Хасанские бои – вооруженный конфликт между императорской Японией и Советским Союзом, длившийся с 29 июля по 11 августа 1938 года. Тогда японские милитаристы вторглись на советскую территорию в районе озера Хасан и реки Туманная в Приморье, но были разбиты и отброшены за линию государственной границы в результате ожесточенных боев. Во время боев погибли 960 советских солдат и пограничников и еще около 3,5 тысячи – ранены или заболели.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.