Массовое ДТП с грузовиком блокировало проезд по объездной трассе Седанка – Патрокл

Место ЧП. Фото: @hardkorushka.

Массовая авария случилась на трассе Седанка – Патрокл. Очевидцы сообщают о нескольких покореженных автомобилях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным участников движения, ДТП случилось в районе Фадеева. Сейчас там перекрыты обе полосы движения по направлению в сторону Патрокла. Известно, что в аварии – два легковых автомобиля и один грузовой. По предварительной информации, никто не пострадал.

Еще час назад движение на этом участке было сильно затруднено. Сейчас, согласно картам, обстановка нормализовалась. Но автомобили по-прежнему стоят в ожидании оформления аварии.

Разбираться в обстоятельствах случившегося предстоит сотрудникам полиции.

Напомним, накануне еще одно массовое ДТП случилось на трассе в Приморье, со стороны поселка Тавричанка. Жуткие кадры с места аварии разлетелись по соцсетям. Очевидцы увидели, как из салона грузовика свисает безжизненное тело. Оказалось, погибла 40-летняя женщина – все потому, что водитель вылетел на встречку и снес два автомобиля.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.