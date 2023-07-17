Известно, что 43-летний пропавший проживает в Большом Камне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье пропал мужчина. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщили волонтеры поискового сообщества «Примпоиск». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что 43-летний Вадим Беляев проживает в Большом Камне. 14 июля 2023 года мужчина перестал выходить на связь с родней. О том, где сейчас он может находиться, – ничего неизвестно.

Ориентировка на пропавшего. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Рост пропавшего 170 сантиметров, телосложение среднее, темные с проседью волосы с короткой стрижкой. Был одет в синюю футболку, серые спортивные штаны и синие сланцы.

Всех, кто может знать хоть что-нибудь, традиционно просят обращаться по телефонам полиции или волонтеров.

8 (42335) 5-36-68, 102 или 112 – полиция

8 914 721 22 32, 8 924 334 34 86 – волонтеры (Telegram/WhatsApp)

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