Качество питьевой воды в Приморье ухудшилось

Качество воды в Приморье в первой половине 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморском крае подвели итоги проверок качества питьевой воды. Исследования первого полугодия 2023 года показали, что 0,9% проб воды не соответствуют нормам, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«В первом полугодии 2023 года в распределительной сети процент проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 0,9%, что практически на уровне прошлого года», – сообщили в ведомстве.

В целом степень опасности питьевой воды в зависимости от соблюдения санитарно-гигиенических правил в первом полугодии 2023 года оценивалась как средняя. Напомним, в конце мая «Комсомолка» отправилась в лабораторию ученых Владивостока и провела с ними проверку воды на жесткость. Она составила 0,5%. Такой можно смело мыть голову и не испортить волосы. Можно не бояться использовать ее с кухонной техникой, например, заливать в кофемашину.

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