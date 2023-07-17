В Приморье браконьер застрелил косулю на заповедной территории и устроил погоню от инспекторов нацпарка

Косуля в дикой природе, снимок с фотоловушки. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Суд вынес приговор жителю Приморского края, которого поймали во время охоты на заповедных территориях национального парка «Земля леопарда». Мужчина успел застрелить косулю, а когда его заметили, пытался удрать на грузовике. Об этом рассказали в пресс-службе нацпарка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось еще в начале 2023 года. На особо охраняемой территории, которая защищает среду обитания редкого дальневосточного леопарда, а также крупнейшую группировку амурского тигра, инспекторы приметили мужчину. Чуть позже выяснилось, что браконьер охотился на парнокопытных. Его добычей тогда стала косуля.

Когда сотрудники нацпарка попытались задержать нарушителя, охотник устроил настоящую погоню. В его распоряжении был специально подготовленный микрогрузовик: браконьер предусмотрительно оборудовал автомобиль защитными пластинами и высокой подвеской. Но даже это не помогло ему сбежать от закона.

Дело рассматривали в Хасанском районном суде. Суд признал виновным жителя Приморского края в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории. Гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра, собранное самодельным способом из деталей ружей схожих моделей, конфисковано.

Статья, по которой судили браконьера, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. Какое именно наказание понес мужчина – в пресс-службе нацпарка не уточнили.

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