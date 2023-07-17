На Некрасовском путепроводе во Владивостоке приступили к ремонту тротуара

Работа на объекте. Фото: Администрация Владивостока

На Некрасовском путепроводе готовят опалубку для нового тротуара. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Уже во вторник, 18 июля, компания-подрядчик ООО «Бетон-Сервис» начнет армировать тротуарные плиты моста на Некрасовском путепроводе. Чтобы на это время обеспечить безопасное движение автомобилям и строителям, дорожные рабочие частично ограничат движение. Изменения коснутся крайней правой полосы – в сторону центра Владивостока. Работы здесь будут проводиться круглосуточно, в три рабочие смены.

Подрядчик предоставил и план проведения дорожно-строительных работы. Согласно данным, ограничения движения будут действовать до сентября – именно тогда завершатся те работы, которые требуют изменения в движении автомобилей.

Все работы завершатся в середине ноября – опять же, по данным подрядной организации. Под словосочетанием «все работы» подразумевается замена тротуарных блоков, леерных ограждений, а также ремонт пешеходных ограждений.

Совместно с облагораживанием тротуара на Некрасовском путепроводе ремонтируют деформационные швы. Работы на участке дороги в центр города завершены. Теперь специалисты приступили к ремонту на противоположной стороне трассы. Швы играют важную роль в конструкции моста, компенсируя сужение и расширение балок, и нуждаются в регулярном ремонте. Особенно с учетом износа нынешнего полотна.

Для того, чтоб материал деформационных швов мог набрать достаточную прочность, после укладки материала делаются перерывы на 12-18 часов. Если по отремонтированным участкам сразу пустить машины, то швы начинают быстро деформироваться. Это может привести к постепенному разрушению балок, поддерживающих дорожное полотно путепровода.

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