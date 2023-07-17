Полиция Приморья ищет мужчину, гулявшего по трассе с маленьким ребенком

Иллюстрация из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Уссурийска заинтересовалась видео из соцсетей. На кадрах маленький ребенок в сопровождении мужчины, вероятно, отца, пытается перейти дорогу в районе Владивостокского Шоссе, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Все произошло в темное время суток – рядом с переходом. При этом мужчина на видео, предположительно, находился в состоянии опьянения. Вот почему кадры привлекли внимание правоохранителей: в какой-то момент человек оставил ребенка одного на проезжей части перед капотом машины и отправился ругаться с водителями. В финале перепалки, судя по видео, кто-то из автомобилистов помог мужчине с ребенком на руках покинуть проезжую часть.

Пока что в истории больше загадок, чем вопросов. Инспекторы по делам несовершеннолетних полиции Уссурийска пытаются установить обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетнего. По результатам проверки будет принято решение на основании закона.

Полиция Уссурийска просит свидетелей инцидента помощи, чтобы установить личность мужчины. Тех, кто обладает нужной информацией, просят обратиться по телефону 89243335162, или в дежурную часть по телефонам 02 или 32-16-26.

Конфиденциальность гарантируется.

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