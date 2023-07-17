Опасного хищника встретили жители в Ольгинском районе

Тигр ведет себя осторожно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Приморцы в социальных сетях поделились кадрами неожиданной встречи в Ольгинском районе: амурский тигр выглянул на них из кустов. Впрочем, хищник решил поскорее убежать. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Тигр был очень осторожен, поэтому сразу скрылся в кустах, как только заметил на дороге автомобиль. В охотнадзоре Приморского края отметили, что в этих местах хищника встречают не в первый раз. Но тигр ведет себя спокойно, не создает конфликтных ситуаций и на собак не нападает, поэтому бояться его не стоит.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что зимой другого хищника в этом районе ловили специалисты охотнадзора. Тигр вышел к населенным пунктам, охотясь на бродячих псов, а затем решил нападать на домашних. Приморцы подали в охотнадзор около 40 обращений с местоположением хищника.

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