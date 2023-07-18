Отбросило в опору моста: серьезная авария произошла ночью во Владивостоке

Место аварии. Фото: скриншот из видео.

Серьезная авария произошла во Владивостоке минувшим вечером понедельника, 17 июля. Об этом сообщил аварийный комиссар «Автогарант». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в районе улицы Адмирала Юмашева, 2. При выезде со второстепенной дороги водитель авто марки Toyota Auris не убедился в безопасности маневра и выехал на трассу. В этот момент там уже двигался автомобиль марки Toyota Corolla Axio. Его-то и не пропустил предыдущий участник движения. Автомобили столкнулись, а удар был такой силы, что последнего отбросило в опору моста.

По предварительной информации, никто не пострадал. Машины получили серьезные механические и кузовные повреждения.

Теперь разбираться в случившемся предстоит сотрудникам полиции. Более того, не исключено, что кому-то из двух автомобилистов предстоит оплатить ремонт поврежденной опоры моста.

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