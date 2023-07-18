Виновнику массовой аварии на трассе Седанка – Патрокл во Владивостоке выписали штраф

Из-за ДТП пострадали автомобили. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В пресс-службе УМВД по Приморью раскрыли подробности массовой аварии, которая произошла минувшим днем на трассе Седанка – Патрокл. На виновника ДТП составили административный материал. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали представители ведомства, случилось все в районе дома на Фадеева, 53. 35-летний водитель грузовика Hyundai Mighti, ехал в сторону бухты Патрокл, однако не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с тремя автомобилями Subaru XV, Honda Fit Shuttle, Honda Crossroad.

Никто из водителей не пострадал, а автомобили получили серьезные повреждения. Стаж вождения виновника аварии – 12 лет, в этом году к ответственности за нарушения ПДД не привлекался. На мужчину составили административный материал по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда). Теперь он должен заплатить штраф в размере одной 1500 рублей.

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