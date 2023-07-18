В Приморье 75-летний пенсионер заблудился в лесу, пока искал грибы

Пропавший грибник нашелся спустя почти пять часов. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Спасатели нашли заблудившегося грибника. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Вечером воскресенья в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по краю поступило сообщение о пропаже мужчины в Надеждинском районе. Пенсионер ушел за грибами, но назад так и не вернулся. К месту ЧП прибыли спасатели – на поиски 75-летнего приморца.

Спустя еще два часа к поиску подключились и волонтеры, и родственники пропавшего. Тогда же и выяснилось, что с собой у дедушки даже нет телефона. Об этом рассказала супруга.

«Мобильный телефон муж намеренно оставил дома – боялся его потерять».

К позднему вечеру появилась радостная весть – мужчина найден. В медицинской помощи приморец не нуждался.

В МЧС отметили, что далеко не все истории обычно заканчиваются хорошо. Чтобы избегать подобных казусов, перед походом в лес необходимо обязательно предупреждать родных о том, куда именно вы идете. В ведомстве напомнили и о ряде других правил.

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