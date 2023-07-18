Мужчина пытался ввезти в Приморье из Китая незадекларированные 11 тысяч долларов

Деньги поместили в камеру хранения вещественных доказательств. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Приморье в пункте пропуска «Полтавка» у россиянина, который покидал Китай, обнаружили незадекларированные деньги в размере 10 900 долларов. Часть финансов изъяли и поместили в камеру хранения вещественных доказательств, рассказали в пресс-службе Уссурийской таможни. Подробности – в материале.

Как объяснил мужчина, он не знал о необходимости письменного декларирования денег, а на информационные стенды в зоне таможенного контроля не обратил внимания. В итоге у него изъяли 900 долларов, дальнейшую судьбу наличных решит суд. На россиянина также завели административное дело по статье 16.4 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и (или) денежных инструментов).

Начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Уссурийской таможни Наталья Дикова объяснила, что при ввозе или вывозе денег свыше 10 тысяч долларов, необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию на всю сумму наличных.

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