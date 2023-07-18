Не самый лучший маршрут для прогулок: про популярные места Владивостока на два дня лучше забыть

Не стоит туда ходить в целях безопасности. Фото: Вадим ПОПОВ

Летом стоит внимательнее смотреть под ноги, когда отправляешься гулять на природу. Особенно если это луга, лес и самый благоустроенный парк. Клещи ищут себе местечко поуютнее и выискивают к кому бы прицепиться. Поэтому в ближайшие два дня, с 18 по 19 июля на фортах Владивостокской крепости проведут акарицидную обработку.

От клещей опрыскают территории на форте Поспелова, на Новосильцевской батарее и батарее № 13 (район океанариума). 19 июля, в среду, специалисты будут работать на фортах № 7 и 12. Тем, кто собирался посетить эти места в ближайшее время, стоит учитывать эти обстоятельства. Лучше пройтись по историческим местам города в другие дни.

Если вас все-таки укусит клещ, не нужно стряхивать, давить или сжигать его! Первым делом обратитесь в травмпункт, где вам помогут удалить «попутчика». Если неправильно потянуть паразита, он оставит в коже головку, протоки и не будет подлежать исследованию.

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