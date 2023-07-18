Электричество отключили почти у 10 тысяч жителей Артема

На одной из местных подстанций произошла авария. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Артеме прокуратура организовала проверку из-за отключения электричества. По информации пресс-службы ведомства, на подстанции Артемовская произошла авария. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Отключение произошло около 10 часов 18 июля. Без электричества остались более 37 многоквартирных и 1600 частных домов, в общей сложности – свыше 9,5 тысячи жителей.

Сетевая организация проводит работы по устранению неполадки, электричество частично восстановлено, однако без света остаются более трех тысяч человек.

Прокуратура города организовала проверку, представители ведомства выяснят, соблюдаются ли требования законодательства при организации электроснабжения, после чего примут соответствующие меры.

Напомним, что 19 июля в Артеме, а также во Владивостоке ожидаются отключения холодной воды. Со списком домов, которые останутся без ХВС, можно ознакомиться в нашем материале.

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