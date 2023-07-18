В Приморье часть аптек по выдаче льготных лекарств после хакерской атаки возобновила работу

Не работают оставшиеся 30 аптек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморье возобновили работу аптек по выдаче бесплатных лекарств. Однако часть учреждений после взлома цифровой системы не восстановили свою деятельность. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, что часть аптек по выдаче льготных лекарств вновь заработала, рассказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко в своем официальном телеграмм-канале. Жители региона могут получить медикаменты в 23 учреждения, оставшиеся 30 еще не возобновили выдачу.

Подробнее со списком работающих аптек можно ознакомиться на сайте минздрава.

Напомним, что на прошлой неделе неизвестные хакеры взломали информационную систему регионального склада льготного отпуска лекарств АО «Фармация». Как ранее выяснила «Комсомолка», бесплатные лекарства получают более 13 жителей края.

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