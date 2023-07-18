В одном из спортивных комплексов Владивостока загорелся подвал

Кадры с места ЧП Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Во Владивостоке утром 18 июля загорелся подвал в спорткомплексе на Батарейной. Спасателям сообщили о пожаре в 8:17. Через пять минут они уже были на месте, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Пожарные заметили дым на первом этаже, выяснилось, что в подвале загорелись вещи. Огонь тушили до 10 часов утра.

«В результате пожара огнем частично повреждено помещение на площади около 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются», – объяснили в пресс-службе МЧС.

Пожарные приехали через пять минут после вызова. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как серьезный пожар разгорелся во Владивостоке в районе Адмирала Юмашева. На момент прибытия пожарных металлический склад был охвачен пламенем. В результате огонь повредил помещение на площади пожара около 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

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