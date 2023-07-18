На северо-востоке температура воздуха достигнет +16…+18°C. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Примгидромета рассказали, какой ожидается погода в крае в предстоящем августе 2023 года. По словам специалистов, последний месяц лета обещает быть теплы и комфортным. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились синоптики, в августе средняя месячная температура воздуха достигнет +19…+21°C, а на северо-востоке региона +16…+18°C. Эти показатели близки к средним многолетним значениям.

А вот осадков на большей территории Приморья выпадет меньше среднего многолетнего количества, а в восточных и на севере центральных районов – около него.

Напомним, что главный синоптик края Борис Кубай рассказал о погоде в регионе на третью декаду июля. По словам главы Примгидромета, ожидаются частые и интенсивные дожди, также есть вероятность появления супертайфуна.

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