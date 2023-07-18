Монтеры пути открыли конкурс профмастерства в «Восточном Порту»

На выполнение заданий было выделено 25 минут. Фото: АО «Восточный Порт»

В АО «Восточный Порт» стартовали масштабные корпоративные состязания – конкурс «Лучший по профессии». В течение всей рабочей недели в тонкостях профессионального мастерства и умении будут соревноваться специалисты противопожарной службы Порта, электрогазосварщики и водители погрузчиков.

Конкурс профмастества открыли монтеры пути из железнодорожного парка «Новый», универсального комплекса и угольного терминала. Путейцы сначала ответили на вопросы теоретического задания, а в практической части соревновались в замене стыка на рельсах. В реальности от этого зависит точность работы сигнальных светофоров на путях и, соответственно, выполнение графика подачи вагонов под разгрузку. Среди прочего инструмента в распоряжении участников конкурса были гаечные ключи, лом, торцевая изоляция, рация и всего 25 минут на выполнение задания.

О том, чья бригада путейцев лучше всех справилась со своей работой, станет известно в финале конкурса, на церемонии награждения. После железнодорожников профессиональные состязания продолжили пожарные и водители пожарных машин «Восточного Порта».

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