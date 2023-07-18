Первые 300 метров водовода построены в рамках масштабного обновления системы водоснабжения Фокино

Строительство водовода. Фото: пресс-служба Примтеплоэнерго

Первые 300 метров водовода проложены Примтеплоэнерго в рамках реализации проекта реконструкции централизованной системы водоснабжения ЗАТО Фокино по федеральному проекту «Чистая вода».

Как сообщил генеральный директор «Примтеплоэнерго» Владимир Малюшицкий, подготовительные работы шли с июня текущего года. За это время произведена очистка территории от лесного массива, отсыпаны свыше двух километров трассы для строительства нового водовода, подготовлены для укладки около 1000 метров труб.

«Строительство магистрального водовода для улучшения качества водоснабжения жителей городского округа, в том числе поселка Дунай, будет проходить в несколько этапов. В течение 2023-2024 годов пройдет строительство первых 22 километров водовода, общая протяженность которого составит 37 километров от гидроузла Волчанецкий до поселка Дунай.

В дальнейшем будет проложено еще порядка 15 километров трубопровода, планируется провести реконструкцию водозабора Тихоокеанский на реке Промысловка, установить насосную станцию, резервуары с питьевой водой и провести модернизацию очистных сооружений водозабора Волчанецкий с реконструкцией резервуарного парка системы водоснабжения поселка Дунай», – рассказал Владимир Малюшицкий.

Фото: пресс-служба Примтеплоэнерго

Необходимость реконструкции системы водоснабжения ЗАТО Фокино связана с высоким износом магистрального водовода после 40- летнего периода эксплуатации. Проводимая модернизация позволит обновить изношенную инфраструктуру территории и в значительной степени улучшить качество и надежность водоснабжения местных жителей.

По его словам, работы по снижению аварийности магистрали начались еще в 2022 году, когда по поручению губернатора Приморья был построен и введен в эксплуатацию участок водовода, протяженностью 1300 метров, от реки Толстый Ключ до улицы Крымская, позволивший исключить из общей системы водоснабжения самый проблемный участок сети.

Как сообщил Министр жилищно-коммунального хозяйства Приморья Владимир Бабич, начатая масштабная реконструкция системы водоснабжения ЗАТО Фокино и поселка Дунай, реализуемая в рамках федерального проекта «Чистая вода», позволит полностью закрыть вопрос надежности водоснабжения указанных территорий, а также в значительной степени улучшить качество питьевой воды.

Очистка территории под строительство. Фото: пресс-служба Примтеплоэнерго

Министр жилищно-коммунального хозяйства поручил руководству Примтеплоэнерго вести работы строго в соответствии с графиком, обеспечить своевременный контроль за этапами строительства водовода и обеспечить завершение проекта в установленные

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