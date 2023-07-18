Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока для участия в российско-китайском учении

Учение состоится в акватории Японского моря. Фото: принтскрин видео.

Российские корабли Тихоокеанского флота вместе с китайскими примут участие в совместном военно-морском учении, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Отряд боевых кораблей вышел из Владивостока для российско-китайского учения «Север/Взаимодействие-2023», которое состоится в акватории Японского моря.

Российскую сторону представят большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Руководит отрядом кораблей командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Валерий Казаков.

Главная цель учений – обеспечить безопасность стратегических водных путей.

Четыре китайских корабля и судно обеспечения Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая также вышли в акваторию для участия в мероприятии.

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