Во Владивостоке прикрыли несколько незаконных игровых заведений

Изъятая техника. Фото: СУ СК РФ по Приморскому краю.

Во Владивостоке следственные органы СУ СК РФ по Приморскому краю прикрыли незаконное игровое заведение, которое держали 6 местных жителей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, они, действуя в составе организованной группы, открыли несколько заведений в нежилых помещениях на улице Луговой и на Океанском проспекте. Они осуществляли организацию охраны и хозяйственного обеспечения игорного заведения и обеспечение учета и инкассации полученной прибыли.

Жители проводили азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Теперь на них завели уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 171.2 УК РФ «Проведение азартных игр вне игорной зоны». Им грозит лишение свободы до 6 лет.

Следователи СК после обыска изъяли компьютерную технику, телефоны и другие предметы, важные для расследования дела.

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