«Погладь его»: приморцы повстречали редчайшую кошку

Хищник наблюдал за людьми. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вблизи приморского села Кондратеновка рабочие, проверяющие газопровод, повстречали леопарда. Редчайшая грациозная кошка никак не реагировала на незваных гостей, а просто наблюдала за ними свысока. Хищник расположился в гуще деревьев, но его все равно заметили и успели снять на камеру, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Зверь, кажется, понял, что его укрытие оказалось не таким уж и хорошим, но при этом не пытался скрыться и продолжал невозмутимо следить за людьми. Мужчины тоже поступили правильно, оставались на безопасном расстоянии и не пытались привлечь внимание леопарда. Один из рабочих в шутку предложил подойти и погладить пятнистую кошку, раз она так не против поиграть в гляделки. Конечно же, никто не стал этого делать. Приморцы ограничились видеороликом на память, будет что рассказать.

«Дальневосточного леопарда сняли на видео недалеко от Уссурийского заповедника, более чем в 50 км от ядра популяции редких кошек в нацпарке «Земля леопарда». С наибольшей вероятностью очевидцы запечатлели первопроходца Казанову (Leo 224M), первого леопарда, самостоятельно пересекшего Транссиб», – объяснили специалисты национального парка.

Но все-таки по данным кадрам тяжело понять, какая именно это особь. Однако с уверенностью можно говорить, что это не один из трех переселенных в заповедник леопардов, ведь на нем нет специального спутникового ошейника.

А вот грибникам из села Соколовка повезло не так сильно. Все живы и здоровы, но перепугались не на шутку. Ведь в какой-то момент из ниоткуда появилась тигрица, перепуганные люди забрались на деревья и просидели там минут 40, пока хищница не потеряла к ним интерес.

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