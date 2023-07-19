«Восточный Порт» впервые одновременно принял под погрузку два судна-гиганта

Длина судов достигает 300 метров. Фото: АО «Восточный Порт»

Компания АО «Восточный Порт» установила очередной собственный рекорд! Впервые в истории стивидорного предприятия к его причалам встали под погрузку сразу два судна типа «кейпсайз». Это настоящие «плавучие острова» 180-тысячники, длиной под 300 метров.

Ранее для приемки «кейпсайзов» 300-метровому причалу №51 угольного терминала не хватало необходимых для этого длины и глубины. Одновременная погрузка двух судов-гигантов в «Восточном» стала возможной благодаря строительству портовиками нового причала с удлинением причальной линии на 55 метров.

– Реализация первого этапа проекта строительства 52-го причала позволяет нам увеличивать прием крупнотоннажных судов типа «кейпсайз» дедвейтом до 180 тысяч тонн. Длина причального фронта сегодня составляет 355 метров, – отмечает Ирина Ольховская, директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК». – Уже сейчас глубины у 51 и 52 причалов составляют 16,5 метров. При дальнейшей реализации проекта предусмотрено последующее дноуглубление до 18-19 метров, что не имеет аналогов в регионе.

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