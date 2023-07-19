Первые небольшие осадки ожидаются 22 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Синоптики Примгидромета озвучили прогноз погоды в крае на предстоящие выходные. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В субботу, 22 июля, на погоду в Приморье повлияет гребень антициклона. Серьезные осадки в крае не ожидаются, морось пройдет на побережье. Минимальная температура воздуха достигнет +15…+20°C, максимальная в континентальной части поднимется до +26…+33°C, на побережье до +20…+25°C.

Ухудшения погоды ожидаются днем 23 июля. Китайский циклон вызовет дожди в некоторых районах Приморья, минимальная температура воздуха за сутки не изменится, а максимальная понизится на 1-4 градуса.

Во Владивостоке в ночь на 22 июля будет облачно, столбики термометров покажут до +16…+19°C. Днем прояснит и потеплеет до +20…+23°C.

Дождь и ветер ворвутся в приморскую столицу 23 числа. Ночью температура воздуха останется без изменений, а день обещает быть холодным на 2-3 градуса.

Напомним, что по словам Бориса Кубая к концу июля в Приморье может вторгнуться супертайфун. Синоптик также предупредил о зарождении других тропических циклонов.

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