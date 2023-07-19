Ростовые шахматы и конкурс рисунков: жителей и гостей Приморья приглашают на праздник

Состоится праздник на площадке «Семь сопок» на набережной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На набережной Спортивной гавани на площадке «Семь сопок» во Владивостоке в четверг, 20 июля, пройдет празднование Международного дня шахмат. Принят участие в мероприятии могут все желающие всех возрастов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Гостей праздника ждут различные мероприятия и интересные площадки, на одной из них детям сделают аквагрим. Также юные гости смогут поиграть в ростовые шахматы или поучаствовать в конкурсе детских рисунков. У взрослых есть возможность продемонстрировать свои знания в викторине, познакомиться с сильными шахматистами.

На празднике пройдет шахматный блицтурнир, а также Матч поколений, во время которого восемь представителей советской шахматной школы сразятся против восьми молодых игроков до 20 лет. Начинающие шахматисты смогут не только показать свои навыки, но и перенять опыт ветеранов спорта.

Стартует праздник в 13:30. Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо пройти регистрацию.

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