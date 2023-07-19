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НовостиВладивосток19 июля 2023 5:49

Ростовые шахматы и конкурс рисунков: жителей и гостей Приморья приглашают на праздник

Международный день шахмат состоится во Владивостоке 20 июля
Павел САХАРОВСКИЙ
Состоится праздник на площадке «Семь сопок» на набережной.

Состоится праздник на площадке «Семь сопок» на набережной.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На набережной Спортивной гавани на площадке «Семь сопок» во Владивостоке в четверг, 20 июля, пройдет празднование Международного дня шахмат. Принят участие в мероприятии могут все желающие всех возрастов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Гостей праздника ждут различные мероприятия и интересные площадки, на одной из них детям сделают аквагрим. Также юные гости смогут поиграть в ростовые шахматы или поучаствовать в конкурсе детских рисунков. У взрослых есть возможность продемонстрировать свои знания в викторине, познакомиться с сильными шахматистами.

На празднике пройдет шахматный блицтурнир, а также Матч поколений, во время которого восемь представителей советской шахматной школы сразятся против восьми молодых игроков до 20 лет. Начинающие шахматисты смогут не только показать свои навыки, но и перенять опыт ветеранов спорта.

Стартует праздник в 13:30. Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо пройти регистрацию.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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