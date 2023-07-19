Приморским рыбакам увеличили квоты на горбушу

Промышленный лов горбуши и симы в Приморье ведут две рыбопромысловые компании. Фото: Андрей РЯБЦЕВ

Приморские промысловики выловили в реках Тернейского округа 1342 тонны горбуши – это 95,3% от разрешенного объема, выделенного на этот год, сообщило приморское территориальное управление Росрыболовства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 2023 году хорошие подходы горбуши в реки, заметно превышающие прогнозы на начало года. Комиссия по регулированию добычи анадромных рыб уже дважды увеличивала объем, разрешенный к промышленному лову, в итоге он вырос с 210 тонн до 1410 тонн.

Разрешенный объем симы составил 45 тонн, из которых освоено 8,2 тонны рыбы.

По словам врио руководителя Приморского территориального управления Росрыболовства Ольги Зубцовой, сейчас рассматривается вопрос об очередном увеличении разрешенного объема вылова горбуши.

Промышленный лов горбуши и симы в Приморье ведут две рыбопромысловые компании на пяти рыболовных участках, расположенных в районах устьев рек Кабанья, Венюковка, Единка, Самарга и мыса Золотой Тернейского муниципального округа.

Часть добытой здесь горбуши реализуется по программе «Приморская рыба» в магазинах Владивостока, Большого Камня, Дальнереченска и Спасска-Дальнего по сниженной цене в 190 рублей за килограмм.

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