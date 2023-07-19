Город – мечта: Владивосток попал в лидеры рейтинга для посещения

Дальневосточную столицу мечтают посетить многие. Фото: Ярослав ЮРИН

Портал SuperJob, который проводит опросы и предлагает россиянам вакансии, спросил у специалистов, в какой город они хотели бы попасть по служебным делам в 2023 году. На вопрос ответили 1600 человек, работающих в профессиях, которые предполагают наличие командировок.

В тройку лидеров этого года попала приморская столица. Сюда хотели бы приехать 8% опрошенных, что ровно в два раза больше, чем в прошлом году. Посетить Владивосток с рабочим визитом не против жители Москвы, Волгограда, Воронежа, Казани, Краснодара, Новосибирска, Омска и Самары.

Чуть больше – 9% работников, желают поехать в Москву. А лидером опроса является Санкт-Петербург – город на Неве привлекает 11%.

По 6% специалистов интересует командировка в Сочи и Калининград, 4% – в Казань. По 2% ждут деловой поездки в Петропавловск-Камчатский, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород и Новосибирск.

Еще 26% назвали другие города, среди которых Комсомольск-на-Амуре, Омск, Псков, Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ярославль, Самара. А 13% готовы ехать в любой город, куда его решит отправить работодатель.

Женщины мечтают о командировке Москву и Сочи. Тех, кто готов ехать в любое место, больше среди мужчин.

Специалистам из Санкт-Петербурга нравятся командировки в Москву, а жителям столицы Родины – в Санкт-Петербург.

В Москву хотят попасть жители большинства российских мегаполисов. Санкт-Петербург в качестве цели для рабочей поездки предпочитают красноярцы и нижегородцы. Сочи на первом месте у жителей Волгограда и Казани. Сотрудники из Екатеринбурга, Красноярска, Ростова-на-Дону, Уфы и Челябинска стремятся в Калининград. В Перми больше желающих поехать в Петропавловск-Камчатский.

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