Своенравный черный лебедь вновь убежал от своего хозяина в Приморье

Черный лебедь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Недавно в пригороде Владивостока жители повстречали на берегу черного лебедя. Тогда оказалось, что у птицы есть хозяин, который ее разыскивает. Поиски продолжаются, а владелец идет по горячим следам. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В своих соцсетях женщина поделилась, что лебедя видели в районе Де-Фриза. Но, когда они туда приехали, то птица уже улетела. Приморцы просят сообщить им, если где-то найдется лебедь, так как он далеко не любитель соленой воды и в Приморье может жить разве что в неволе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что, возможно, это тот же самый беглец, который еще в 2021 году улетал от хозяина из Артема на набережную Спортивной гавани во Владивостоке. Тогда птица стала любимцем фотокамер. С нового места пернатый больше не улетал, ждал, пока его найдут.

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