Потравили бы себя и детей: в Приморье туристы едва не съели ядовитый морской деликатес

Рыбалка едва не завершилась трагедией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В середине лета все больше туристов приезжает во Владивосток ради моря. Кому-то для развлечения хватает купания, а кто-то не прочь и порыбачить. Так отдыхающие неподалеку от города Большой Камень решили наловить морских деликатесов и поймали на крючок несколько пестрых красивых рыб. Уже собирались варить из них уху, но догадались посоветоваться со знакомым рыбаком. Улов оказался смертельно ядовитым, это были рыбы фугу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Хоть эти морские создания и считаются популярным деликатесом в Японии, готовить его дано далеко не всем. Безобидная и забавная на вид рыбка содержит в себе яд тетродотоксин – очень опасный для человека. Антидота не существует.

Ядовитый улов. Фото: ulov25r

«Благо догадались скинуть фото знающему рыбаку. Иначе потравили бы и себя и детей. Это их улов за какие-то полчаса в бухте Новый Джигит. Похоже там целый косяк фугу зашел, – пишут очевидцы и предупреждают других отдыхающих об опасности.

Кстати, в прошлом году жители Приморья тоже случайно поймали самую ядовитую рыбу в мире. иглокожую представительницу случайно выловили рыбаки в 200 метрах от берега. Все произошло в районе устья Серебрянки.

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